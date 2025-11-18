急いで運転していて、青信号に変わった瞬間に、対向直進車がいるのにサッと右折。「少しでも早く進みたい」と思ってハンドルを切った経験はありませんか？ これは、「スタートダッシュ右折」とも呼ばれる行為です。 交差点でたまに見かける光景かもしれませんが、実は警察の取り締まり対象となる可能性があります。違反切符を切られれば、反則金や罰金という形で家計に直接ダメージを与えることになります。