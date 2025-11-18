株式会社INGSが展開する激安居酒屋「金目樽(きんめだる) 溝の口店」は、2025年11月16日にオープン1周年を迎えた。今回、それを記念して、「ハラミ煮込み串」が「1本55円」で食べられるキャンペーンを開催する。※文中の価格は全て税込表記「CONA(コナ)」「らぁ麺 はやし田」など複数ブランドを展開するINGS系列「金目樽(きんめだる)」は、”庶民の味方！安くてうまい！毎日通える自慢の大衆酒場”をコンセプトに、誰でも気軽に楽し