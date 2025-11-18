１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万３２３円９１銭）に比べて１５００円超下落し、５万円を下回った。４万８８００円台を推移している。前日の米株式市場で、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が後退し、主要な株価指数がそろって下落した。この流れを受けた東京市場でも、日経平均への影響が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連株を中心に売りが出ている。