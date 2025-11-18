古いお金は高値で買取してもらえるイメージがある方もいるでしょう。ただし、新紙幣でも、希少性が高く、額面より高い金額で買取される例があります。プレミアがつく紙幣の1つが、レアな記番号が印刷されているものです。 本記事では、紙幣に印刷されている記番号についてご紹介するとともに、プレミア価格がつきやすい記番号や、実際の買取金額についてもまとめています。 紙幣に印刷されている「記番号」とは