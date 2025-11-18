西武は18日、レアンドロ・セデーニョ選手との契約を終了し、来季の契約を結ばないことになったと発表した。セデーニョはオリックスでプレーした昨季15本塁打を放ち、右の長距離砲候補として期待されたが、移籍1年目の今季、ファームで打率.359、8本塁打、28打点の成績を残すも、一軍では74試合に出場して、打率.228、7本塁打、26打点だった。