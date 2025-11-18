プロ野球・西武は18日、レアンドロ・セデーニョ選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。オリックスに所属した2024年には15本塁打をマーク。西武に移籍1年目となった今季は74試合で打率.228、7本塁打、26打点の成績でした。