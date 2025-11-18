コロコロチキチキペッパーズのナダル（40）が17日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。パパ芸人としての苦悩を明かした。ナダルは「僕の娘として生まれた瞬間、ちょっとつらいんですよ」と前置きした上で「今のところ、深いところはみせてない。関西弁はしゃべらない、全部標準語。とにかくまともに見えるように。僕の情報はシャットアウト。テレビ見せない」と切り出した。YouTubeを見れば「エグ