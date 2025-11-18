【モデルプレス＝2025/11/18】週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）の原色美女図鑑担当公式Instagramが、11月17日に更新された。女優の柴咲コウのショットに反響が寄せられている。【写真】44歳女優「圧倒的な美しさ」話題のノースリーブ姿◆柴咲コウ、クールな姿披露投稿では、柴咲が「週刊文春」11月20日号の巻頭グラビア「原色美女図鑑」に登場したことを紹介。ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話／11月19日よる1