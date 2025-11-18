今日18日は上空に流れ込んでいる今季一番の寒気の影響で、前日より気温が大幅ダウン。各地で一気に冬の寒さ。寒気のピークは明日19日の朝。明日朝は各地でこの秋一番の冷え込みとなり、関東から西は内陸部中心に氷点下も。日中は晴れても空気冷たく、冬コートが手放せない。強い寒気流入で気温が大幅ダウン寒気のピークは明日19日朝今日18日は上空に流れ込んでいる今季一番の寒気の影響で、前日より気温が大幅にダウン。正午の気