旧車の復元にアイデアとスピード感を。もはや日本でもブームからスタンダードになりつつある旧車の世界。それは昭和生まれのオジサンだけでなく、若者も興味を持つ対象であり、今後ひとつのカルチャーとして根付いていく可能性を秘めている。【画像】S&COMPANYが国内では５社目となる「テュフ クラシックガレージ認証」を取得！（写真18点）こうした流れをキャッチしたメーカーは、人気の高い特定のヒストリックモデルを高品位