１１月１５日のデイリー杯２歳Ｓを勝ったアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、予定通り朝日杯ＦＳ（１２月２１日、阪神）に向かう。引き続き、坂井瑠星騎手が手綱を執る。１８日、同馬を管理する友道調教師が明かした。