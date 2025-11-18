阪神・大山悠輔内野手が１８日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億４０００万円サインした（金額は推定）。来季が５年契約の２年目となる。今季は主に５番に座り、打率２割６分４厘、１３本塁打、７５打点。クリーンアップの一角として２年ぶりリーグＶに貢献した。「優勝できたのでうれしい反面、前の森下、佐藤輝が僕を引っ張ってくれた。本当は逆だと思ったんですけど、逆に引っ張られたシーズン