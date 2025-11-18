【figma ヤーナ】 2026年9月 発売予定 価格：12,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma ヤーナ」を2026年9月に発売する。価格は12,800円。 本商品はゲーム「ユニコーンオーバーロード」より魔女の里に住む若い魔女「ヤーナ」をfigmaで立体化したもの。特徴的な衣装が再現され、細かな装飾やコウモ