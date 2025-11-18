国民民主党の玉木雄一郎代表は１８日、国会内で定例会見を開き、１６日に投開票された福島市長選で立憲民主党の前衆院議員・馬場雄基氏が、国民民主が推薦した現職の木幡浩氏らを破り初当選を果たしたことについて言及した。玉木氏は「当選された馬場新市長にお喜びを申し上げたい。特に復興で大事な役割を期待しています」と祝福。一方で、記者からの「同党の対立候補だったはずの馬場氏陣営に国民民主党や自民党の国会議員か