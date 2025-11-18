国民民主党の玉木雄一郎代表は１８日、国会内で定例会見を開き、次期衆院選で１００人以上擁立する考えを改めて示した。玉木氏は「参院選後『５１議席を目指す』と言ってきたので、それ以上は擁立したい」と明言。「単純に言うと１００以上の擁立をしていかないと、目標にはたどり着かないのかなと思う」とし「４７都道府県に最低１つは立てるということなので、４７は最低だと思いますし、５１を大幅に上回る人数を立てたい。