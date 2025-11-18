巨人は１８日、２１日に東京ドームで開催される「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」で追悼グッズを発売すると発表した。６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の印象的なシーンをデザインしたポストカードやフェースタオルなどのほか、８月に行われた追悼試合で発売した商品を公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」で販売する。また、ジャイアンツ公式オンラインストアでは２０日正午から同商品