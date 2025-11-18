シティターボIIを連想させる、謎多き「Super-ONE」に先行試乗！ JMSのホンダブースに出展されていた『Super-ONE』という電気自動車が話題を集めている。軽電気自動車のN-ONE e:をベースとし、昭和の時代に人気だったブルドッグ（シティターボIIの愛称）をイメージさせるワイドフェンダーを付けたもの。電気自動車と言えば“環境車”ながら、このクルマは楽しそうなオーラを出しまくっ