きょう午前、東京・大田区のアパートで火事があり、1人が死亡しました。きょう午前10時20分ごろ、東京・大田区東馬込で、2階建てアパートで「警報が鳴って煙が見える」と110番通報がありました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など36台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、アパートの1階と2階部分、あわせて50平方メートルが焼けたということです。警視庁によりますと、逃げ遅れた1人がアパートの1階から助け