DeNAは18日、藤岡好明氏（40）と来季のコーチ契約を結ぶと発表した。1軍の投手戦術・育成コーチを務める。2軍投手コーチを務めた21年以来、5年ぶりの復帰となる。藤岡氏は宮崎日大高―JR九州を経て06年にソフトバンクに入団。14年に日本ハム、16年にDeNAへ移籍し、NPB通算15年で337試合に登板、22勝16敗1セーブ、57ホールドの成績を残した。20年オフに戦力外通告を受け、DeNAの2軍コーチに就任。22年に独立リーグ・九州アジ