広島県廿日市市の世界遺産・厳島神社の末社・豊国神社で、イチョウが見頃を迎えている。社殿の床には、イチョウの黄色が映って幻想的な雰囲気を醸し出しており、参拝者らは、スマホで撮影を楽しんでいる。同市の会社員女性（４５）は「きらきらと黄金色に輝いているように見え、感動した」と話した。厳島神社によると、今週末頃まで楽しめるという。