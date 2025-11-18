私にはシズカとアイネ、2人の娘がいます。姉のシズカはしっかり者すぎて可愛げのないタイプ、一方妹のアイネは愛嬌たっぷりで、誰からも愛されるタイプ。シズカは手のかからない子だったので、私はついついアイネばかりを可愛がってしまった節もあるかと思います。しかしシズカが妊娠して孫を産むと知った私は、今度はシズカにばかり連絡をするようになりました。ところがそのシズカに、孫と会うのを拒否されてしまいました。私は