J1アビスパ福岡の元イラン代表FWシャハブ・ザヘディ（30）が今季残り2試合に向けて懸命な調整を続けている。昨季、Jリーグ初のイラン国籍選手として入団し、チーム最多の9得点を挙げたが、今季は故障などに苦しみリーグ戦でノーゴールにとどまる。苦しい現状も受け入れ、日々研さんを積んでいる。16日に行われた福岡大の練習試合（45分ハーフ×2）では前半の45分間プレー。サイドからのクロスに頭で合わせ、ゴールもマークした