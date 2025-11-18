福岡中央署は18日、福岡市中央区警固1丁目6番付近の道路上で17日午後6時10分ごろ、通行中の女性が見知らぬ男から体を触られる痴漢事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は黒っぽい服装で自転車に乗っていたという。