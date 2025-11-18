＜ダンロップフェニックストーナメント 事前情報◇18日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞今週20日に開幕する国内男子ツアーの、予選ラウンド組み合わせが発表された。〔ランキング〕息子のお嫁さんになってほしい女子プロは？日本ツアー今季初出場を果たす松山英樹は、東北福祉大の先輩・谷原秀人、米ツアー通算1勝の小平智とのラウンドが決まった。2012年以来の制覇を目指す大会の初日は、午前8時4