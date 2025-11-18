静岡第一テレビの大好評番組「梅沢ツアーズ 静岡SP」の第２弾がついに金曜ゴールデンに登場する。「梅沢富美男が来るなら」と大御所芸能人の来静だからこそ実現した極上ツアーをご紹介。放送は１１月２１日（金）午後７時００分から７時５６分まで。今回の旅の舞台は裾野〜静岡。梅沢とともに旅をするのは、昔からの知り合いの王林。親子のように息ぴったりな２人を、静岡を知り尽くした静岡No.１タレントの久保ひとみがご案