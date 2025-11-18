日経平均後場1300円安、債券下落円安継続日本トリプル安 日本40年債利回りは3.67%付近まで上昇、30年債利回りは3.32%台、20年債利回りは2.79%、10年債利回りは1.753%付近まで上昇している（債券価格下落）。ドル円は155.10円台で推移。日経平均は後場一段安、1300円超下げている。