17日夕方、塩尻市の国道で道路を横断していた87歳の女性が軽乗用車にはねられる事故があり、車を運転していた86歳の男が現行犯逮捕されました。過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されたのは塩尻市に住む86歳の男です。警察の調べによりますと17日午後5時ごろ、塩尻市宗賀の国道19号で、男（86）が運転する軽乗用車が松本市方面から木曽町方面に走行中、道路を横断中の87歳の女性をはねたということです。この事故で女性は頭を打つな