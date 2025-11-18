蛙亭のイワクラが１５日、日本テレビ系「有吉の壁」公式ＹｏｕＴｕｂｅで、有吉弘行からオズワルド伊藤俊介との破局をいじられた。「有吉の壁」公式ＹｏｕＴｕｂｅでは、１９日放送予定の茨城県利根町での「有吉の壁」のオープニング映像を先行公開。まずは左足を骨折しているチョコレートプラネットの長田庄平がイジられた後、パンサーの菅良太郎が来日していた米国のトランプ大統領を霞が関付近で見たと興奮気味に報告した。