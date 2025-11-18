サッカーのドイツ1部バイエルン・ミュンヘンは17日、右中足骨の骨折で戦線離脱中のDF伊藤洋輝（26）が同日の練習で初めてフルメニューを消化したと発表した。約2週間前からチーム練習に部分合流していたが、復帰に向けて前進した。伊藤は昨夏の加入直後と昨年11月に同じ箇所を手術。今年2月になって新天地デビューを果たし、3月のW杯アジア最終予選2試合で日本代表にも復帰した。しかし、途中出場した3月29日のザンクトパウリ