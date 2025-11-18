１８日午前７時５０分頃、青森市の住宅で男性から「両親を殺した」と１１０番があった。警察官が駆けつけたところ、この家に住む夫（７１）と妻（６１）が血を流して死亡しているのが見つかった。青森県警は、通報した同居の息子が、夫婦が死亡した経緯を知っているとみて調べている。県警によると、夫婦の体には刺し傷があり、住宅から血の付いた包丁を押収した。夫は１階廊下で、妻は浴室で倒れていた。