不倫している人は、「奥さんと別れてほしい」「略奪したい」と考える人も多いようです。ただ略奪婚をして自分の思い通りになったとしても、幸せになれるとは限らないでしょう。今回は、既婚者を略奪した女性が結婚したことを後悔した話をご紹介いたします。ギャンブル癖がある人だった「既婚者の彼と不倫の末、略奪することに成功しました。結婚した当初は、奥さんに勝てたことや、彼とようやく一緒になれたことがうれしくて幸せモ