コレックホールディングスが反発している。１７日の取引終了後、子会社ノイアットが、不動産賃貸管理会社向けの空室電気代行サービス「ＫＵＤＥＮ（クーデン）」をリリースしたと発表しており、好材料視されている。 従来、空室時には内覧やクリーニングのために電気を通す必要がある一方、電力会社への個別連絡や書類作成など煩雑な手続きにより不動産管理会社の工数増加が課題となっていた