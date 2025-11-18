ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ダラス・マーベリックス日付：2025年11月18日（火）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 120 - 96 ダラス・マーベリックス NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ダラス・マーベリックスがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはミネ