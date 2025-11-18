北の達人コーポレーションが全般相場下落のなか底堅い動き。１７日の取引終了後、カラーコンタクトレンズ事業を手掛けるリバースチェーンコンサルティング（ＲＣ）の全株式を１２月１日付で取得し子会社化すると発表しており、これを好材料視する買いが株価を下支えしているようだ。 ＲＣ社は、成長を続けるカラーコンタクトレンズ市場で９０種以上の商品をＱｏｏ１０や楽天市場などの