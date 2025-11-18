Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスが４日ぶりに急反発した。ＳＢＩ証券が１７日、フィナＨＤの投資判断を従来の「中立」から「買い」に引き上げた。目標株価は１６００円から１９００円に増額修正している。フィナＨＤは１２日に２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を開示。営業利益が２ケタ減益となったことを背景に翌１３日に株価はストップ安に売られた。ＳＢＩ証券はフィナＨＤのビッグデー