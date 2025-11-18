午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１７７、値下がり銘柄数は１３９８、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種全てで下降。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械、情報・通信、石油・石炭、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS