ドジャースから今オフにフリーエージェント（FA）となったのが、ミゲル・ロハス内野手。36歳のベテランは、2026年限りでの現役引退の意向を明かしており、最後のシーズンをドジャースで過ごすのか注目されている。そんな中、地元メディア『ドジャース・ネーション』はロハスの将来的なプランに言及し、同じくドジャースとの再契約が注目される盟友へのコメントも紹介している。