ヤマハ発動機は2026年2月20日、軽量コンパクトな20型電動アシスト自転車「PAS CITY-C」の2026年モデルを発売する。「PAS CITY-C」(マットライトグレー)「PAS CITY-C」は、乗り降りしやすい低床U字型フレーム、オシャレなデザインと機能性を両立させた大型テリーサドルなど、ファッショナブルで快適な乗り心地が特徴な、街乗りや通勤に人気の軽量コンパクトモデル。また、坂道などの状況に合わせて自動でアシスト力を制御する「ス