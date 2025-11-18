【その他の画像・動画等を元記事で観る】 自らのアーティストネームをタイトルに冠した初のフルアルバム『idom』を、11月7日にデジタルリリースしたidom。本作のリリースを記念したワンマンライブ『idom Live 2025 “ONE LOVE, TWO HEARTS”』が、11月14日にZepp Shinjuku(TOKYO)にて開催された。 ■シームレスに楽曲を繋げながら会場のテンションを引き上げていくidom この日のステージに