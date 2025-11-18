18日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝155円17銭前後と、前日午後5時時点に比べ48銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝179円88銭前後と24銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース