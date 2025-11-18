女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が19日、第38話が放送される。なんとかヘブン（トミー・バストウ）が求める「ビア」を手に入れ、女中クビの危機を乗り越えたトキ（郄石）。ヘブンに習ったスキップを司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）やサワ（円井わん）と練習したり、ヘブンとのコミュニケーショ