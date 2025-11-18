お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が17日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。子育ての苦労を明かした。この日は「芸人の子育てを考えようSP」と題し、子供を持つ芸人が登場した。ナダルは番組に8393円の領収書を提出し「これは僕の子供がつらい思いをしないための、僕が変装するための帽子」の代金だと打ち明けた。現在6歳の娘がいるナダルは「こんなん言うの