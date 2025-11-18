青森県警によると、18日午前7時50分ごろ、青森市の住宅で「両親を殺した」と同居する息子から110番があった。駆け付けた警察官が男性（71）と妻（61）が倒れているのを見つけ、死亡を確認。県警は殺人事件として捜査している。