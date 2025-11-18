ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸­¿Í¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥­¥ó¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¿·£Ã£Í¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²ìÍè¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤Ç¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ê£²£¶ÆüÈÎÇä³«»Ï¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡£¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£¸Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥­¥ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤ÊÎµÅÄ¡£À¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯