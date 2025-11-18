DeNAは18日、26年シーズンに藤岡好明氏とコーチ契約を結ぶことを決定したと発表した。なお、コーチポジションは、一軍投手戦術・育成コーチとなる。藤岡氏は現役時代16年から20年までDeNAでプレーしている。今季はくふうハヤテで選手兼任投手コーチを務めていた。