歌手和田アキ子（75）が21日夜放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）の「特命局長」に就任する。18日、同局が発表した。和田がナイトスクープのスタジオにやって来たのは今回が初めて。大阪の実家に戻った際に見るそうで「みんな真面目に取り組んで、どんな田舎でも行きはるし」と絶賛。今回初めてスタジオに来てみて「すっごい楽しみです」と期待に胸を膨らませた。本編の1本