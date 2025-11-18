ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国に出場プロ野球・ロッテは18日、西川史礁外野手が一般女性と結婚したことを発表した。16日まで東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」にも日本代表「侍ジャパン」の一員として出場した22歳。突然の発表に、ネット上のファンも「まじか!!おめでとう!!!!」「ビックリしたー！」と驚きの声をあげている。西川は球団を通じてコメントを発表。「