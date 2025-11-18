【モデルプレス＝2025/11/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）が11月17日、自身のInstagramを更新。前髪ぱっつんのストレートロングヘアを披露し、反響が寄せられている。【写真】TWICEメンバー「反則級の可愛さ」前髪ぱっつんで印象ガラリ◆TWICEミナ、前髪ぱっつんロングヘアを披露ミナはハートの絵文字とともに前髪ぱっつんの黒髪ロングヘアの写真を複数枚公開。首をかしげカメラを見つめる姿