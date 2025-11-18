サムスンは先日、同社初となる三つ折りスマートフォンを発表していましたが、製品名や詳細な仕様については依然として明らかにしていません。 ↑厚みが気になる「Galaxy Z TriFold」（画像提供／SBS Korea／Omokgyo Electronics Mall／YouTube）。 そんななか、信頼性の高いリーカーが、本製品の正式名称やディスプレイ仕様、搭載カメラなど、より具体的な情報を共有しました。 著名リーカーのEvan Blass氏がXで紹介した