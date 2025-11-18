あどばるが、JR新橋駅銀座口から徒歩1分の好立地に、新たなイベントスペース「グレイドパーク新橋駅前7F」と「グレイドパーク新橋駅前8F」を2025年12月に順次オープンします。最大の特長は、同一ビル内に異なる特徴を持つ会場を2フロア展開することで、会議から懇親会への移動や転換にかかる時間を最小限に抑え、スムーズなイベント運営を実現する点です。オープンを記念し、2025年12月11日(木)にはお得な特典付きの内覧会も開催さ